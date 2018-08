Ευχαριστώντας τους συμπατριώτες του οπαδούς για τη συμπαράσταση όλα αυτά τα χρόνια, ο Μάριο Μάντζουκιτς ανακοίνωσε το τέλος του από την Εθνική Κροατίας, έχοντας ως τελευταία του… παράσταση τον τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018.

Μετά από 89 συμμετοχές, 33 τέρματα και 4 συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις (Euro του 2012 και 2016, Μουντιάλ 2014 και 2018), ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών με την εθνική ομάδα, αποφάσισε να σταματήσει από τη «Χρβάτσκα» και να συγκεντρωθεί στις υποχρεώσεις του με τη Γιουβέντους, όπου πλέον έχει συμπαίκτη και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

🇭🇷 Croatia's second best goalscorer in history, @MarioMandzukic9, decided to retire from international football with an emotional public address to the fans.

➡️ https://t.co/w4Du8Lx0gK#BeProud #Croatia #Family #Vatreni🔥 pic.twitter.com/9lIxvf8GIh

— HNS | CFF (@HNS_CFF) August 14, 2018