Ο παλιός διεθνής παίκτης της Λίβερπουλ, Μάικλ Ρόμπινσον, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα απ’ το λογαριασμό του στο twitter. Το μήνυμα των «ρεντς».

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών ο Μάικλ Ρόμπινσον! Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε διαγνωστεί με καρκίνο του δέρματος από το 2018 και την Τρίτη (28.04.2020) άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο Ρόμπινσον (γεννημένος στο Λέστερ το 1958) ήταν διεθνής με την Ιρλανδία (24 παρουσίες με 4 γκολ), είχε αγωνιστεί κατά τη διάρκεια της καριέρας του σε Πρέστον, Μάντσεστερ Σίτι, Μπράιτον, Λίβερπουλ, QPR και Οσασούνα.

Στη μια σεζόν που αγωνίστηκε στη Λίβερπουλ (1983-1984) κατέκτησε πρωτάθλημα, League Cup, αλλά και ευρωπαϊκό Κύπελλο. Ήταν αντικαταστάτης των Νταλγκλίς και Ρας, αλλά έπαιξε στην παράταση του τελικού εναντίον της Ρόμα στη Ρώμη.

Μετά την απόσυρσή του παρέμεινε επί ισπανικού εδάφους και εργάστηκε ως τηλεσχολιαστής, διαγράφοντας μια πετυχημένη πορεία. Η είδηση έγινε γνωστή μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter από κάποιο συγγενικό του πρόσωπο.

“Με τεράστια θλίψη σας ενημερώνουμε για το θάνατο του Μάικλ. Μας αφήνει με μεγάλο κενό, αλλά και αμέτρητες αναμνήσεις, γεμάτες από την ίδια αγάπη που του δείξατε.

«Θα είμαστε αιώνια ευγνώμονες σε εσάς που κάνατε αυτόν τον άνδρα τόσο ευτυχισμένο, ποτέ δεν περπατούσε μόνος σας. Σας ευχαριστούμε» αναφέρεται στο «τιτίβισμα». Λίγο αργότερα, ακολούθησε συλλυπητήρια ανάρτηση της Λίβερπουλ. Οι “ρεντς” εξέφρασαν τη θλίψη τους για το θάνατο του παλιού τους παίκτη.

We’re deeply saddened by the passing of former player Michael Robinson, aged 61.



The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Michael’s family and friends at this sad time.



Rest in peace, Michael. pic.twitter.com/o8Zu3hjICc