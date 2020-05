Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών άφησε ο Γκλιν Πάρντο. Ήταν ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που έπαιξε ποτέ στη Μάντσεστερ Σίτι, πρωταθλητής του 1968 και σκόρερ του νικητήριου γκολ στην κατάκτηση του ιστορικού πρώτου League Cup της ομάδας (1970).

Η Μάντσεστερ Σίτι εξέφρασε τα συλλυπητήρια της για το θάνατο του Γκλιν Πάρντο, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών.

Ο Πάρντο έπαιξε από την ηλικία των 15 ετών στην ανδρική ομάδα της Μάντσεστερ Σίτι και παραμένει έως σήμερα ο νεαρότερος σε ηλικία παίκτης, που φόρεσε τη φανέλα της πρώτης ομάδας των «πολιτών».

Σε όλη την καριέρα του, από το 1962 έως το 1976, ο Πάρντο αγωνίστηκε με τη φανέλα της Σίτι και ήταν μέλος της ομάδας, που κατέκτησε το πρωτάθλημα του 1968, ενώ πέτυχε το νικητήριο γκολ στον τελικό του Λιγκ Καπ League Cup του 1970 (το πρώτο των «πολιτών»).

Everyone at City is deeply saddened to learn of the passing of Glyn Pardoe.



Our thoughts and condolences go out to his friends and family at this difficult time. pic.twitter.com/lfby2aCGj2