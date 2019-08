Θύμισε Μαλεζάνι! Απίστευτο ξέσπασμα Στραματσόνι στη συνέντευξη Τύπου – video

Ο Αντρέα Στραματσόνι βγήκε εκτός εαυτού σε συνέντευξη Τύπου. Η ομάδα του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού, Εστγκλάλ, ηττήθηκε με 1-0 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος του Ιράν από την Μασίν Σάζι και μετά το τέλος του αγώνα ξέσπασε!

Ο Ιταλός τεχνικός έκανε λόγο για σαμποτάζ εναντίον του και έλλειψη σεβασμού, αποκαλύπτοντας ότι δεν επέτρεψαν στον μεταφραστή του να βρίσκεται μαζί του στον πάγκο, ενώ υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει αν η απόφαση για τον μεταφραστή πάρθηκε από την Ομοσπονδία ή την ομάδα του.

«Δεν γνωρίζω αν η απόφαση πάρθηκε από τον σύλλογο ή την Ομοσπονδία. Αλλά σε κάθε περίπτωση αποτελεί έλλειψη σεβασμού προς έναν ξένο προπονητή στο Ιράν. Για εμένα είναι δύο μήνες γεμάτοι προβλήματα. Δεν θα τα παρατήσω. Όμως, αυτό που συνέβη σήμερα είναι έλλειψη σεβασμού προς το πρόσωπό μου και προς τον επαγγελματισμό μου.

Αν έρθει ένας προπονητής στην Ιταλία και του κόψουν τον μεταφραστή από την πρώτη αγωνιστική, τι θα είναι; Σαμποτάζ; Τι είναι αυτό; Όμως, δεν θα τα παρατήσω. Θα μείνω εδώ και θα παλέψω. Ξέρετε για ποιους; Για τους φιλάθλους. Επειδή οι φίλαθλοι είναι πάρα πολύ καλοί στην Esteghlal. Φανταστικοί φίλαθλοι. Τέλος. Συγχαρητήρια στην Machine Sazi. Αυτά», δήλωσε ο Στραματσόνι.

Δείτε την συνέντευξη τύπου που θύμισε το ιστορικό ξέσπασμα Μαλεζάνι, με τον Στραματσόνι να πετάει την καρέκλα και να αποχωρεί μπροστά στα έκπληκτα μάτια του μεταφραστή του αλλά και των δημοσιογράφων.

When an Italian coaches in Iranian league. 🤪 pic.twitter.com/FHSvfgg5DW

— Mehryar (@Mehryar10) August 23, 2019