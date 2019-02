To Champions League… επιστρέφει! Πρεμιέρα για το VAR

Τώρα… πιάνει το καλό! Ξεκινά απόψε το βράδυ (12.02.2019) η φάση των “16” του Champions League, με το πρόγραμμα να ολοκληρώνεται την επόμενη εβδομάδα.

Το… μενού περιλαμβάνει σπουδαία παιχνίδια, με σημαντικότερο αυτό που γίνεται απόψε στο “Ολντ Τράφορντ”, μεταξύ της -αναγεννημένης με τον Σόλσκερ στον πάγκο- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της “πληγωμένης” από τραυματισμούς, Παρί Σεν Ζερμέν.

Η πρωταθλήτρια Γαλλίας θα παίξει στο Μάντσεστερ χωρίς τα μεγάλα αστέρια της, τους τραυματίες Νεϊμάρ και Εντινσον Καβάνι. Στο άλλο ματς της βραδιάς, η Ρόμα θα υποδεχθεί στο «Ολίμπικο» της Ρώμης την Πόρτο.

Δοκιμασία θα είναι για τη Ρεάλ Μαδρίτης η αυριανή (13.02.2019) αποστολή της στο Αμστερνταμ κόντρα στον Αγιαξ, ενώ “δυνατή” αναμένεται να είναι η αναμέτρηση της Τετάρτης στο Λονδίνο μεταξύ της Τότεναμ και της Ντόρτμουντ.

Να αναφέρουμε ότι η UEFA θα κάνει… πράξη ό,τι υποσχέθηκε πράξη και το βράδυ της Τρίτης σε “Ολντ Τράφορντ” και “Ολίμπικο” η τεχνολογία VAR (Video Assistant Referees) θα βρεθεί στο πλευρό των διαιτητών (είχε αποφασίσει τη χρήση του από τη φάση των “16” του Champions League).

