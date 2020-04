«Ας κάνουμε όλοι ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε” αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο νέο του μήνυμα, για την καταπολέμηση του κορονοϊού.

Φορώντας μια μάσκα με τη σημαία της Πορτογαλίας (η πατρίδα του) και άλλη μια με αυτή της Ιταλίας πάνω της (αγωνίζεται στη Γιουβέντους) ο Κριστιάνο Ρονάλντο ζήτησε να υπάρχει ομοψυχία και αλληλοϋποστήριξη, στη «μάχη» με τον κορονοϊό.

“Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για τον κόσμο μας, είναι σημαντικό να είμαστε ενωμένοι και να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Ας κάνουμε όλοι ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε” έγραψε ο Πορτογάλος επιθετικός της Γιουβέντους στο λογαριασμό του στο Twitter.

In this very difficult moment for our world it is important we unite and support each other. Let’s all do what we can to help. #beyondthemask #nevergiveup pic.twitter.com/SQjkeRlSw8