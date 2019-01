Το πέναλτι “σφαγή” της Ρέαλ Μαδρίτης! Δεν πήγε στο VAR ο διαιτητής – video

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να απογοητεύει στην Ισπανία, όπου όμως φαίνεται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα και από τη διαιτησία, με το πέναλτι στο ματς με τη Ρεάλ Σοδιεδάδ να είναι η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση.

Με το σκορ στο 0-1 στο Μπερναμπέου, ο Βινίσιους ανατράπηκε ξεκάθαρα μέσα στην περιοχή, αλλά ο διαιτητής, όχι μόνο δεν έδωσε το πέναλτι, αλλά δεν πήγε ποτέ και στο VAR, γεγονός που προκαλεί απορίες για την απόφασή του και έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης στην Ιβηρική.

Another clear penalty denied for Real Madrid…First Ramos and now Vinicius. What's the point of VAR? pic.twitter.com/jApafdhkAS

— Champions ⚪️[IFB] (@Ha307Mu) January 6, 2019