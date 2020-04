Οι αποτυχίες του Λίονελ Μέσι με την εθνική Αργεντινής είναι αρκετές. Άλλωστε, αυτό είναι ένα από τα δυσάρεστα… .κεφάλαια στο ποδοσφαιρικό του βιβλίο. Κανείς δεν ξεχνά την ήττα στον τελικό του Μουντιάλ το 2014.

Ήταν ένα παιχνίδι που αν το… έπαιρνε, θα τον έβαζε -στο μυαλό όλων- δίπλα στον θρόνο που έχει στρογγυλοκαθίσει ο Ντιέγκο Μαρανόνα. Ο Λιονέλ Μέσι και η Αργεντινή ηττήθηκαν από την Γερμανία στον τελικό του Μουντιάλ 2014, χάνοντας έτσι μεγάλη ευκαιρία να γράψουν ιστορία.

Οι επικριτές του Μέσι δεν άργησαν να κάνουν -και πάλι- την εμφάνιση τους και να τον κατηγορήσουν για… όλα τα στραβά της «αλμπισελέστε» σε εκείνον τον τελικό, όπως και για το ότι δεν μπορεί να «σταυρώσει» τίτλο με την Αργεντινή (η μοναδική του επιτυχία με το εθνόσημο είναι το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Πεκίνο το 2008).

Την ίδια στιγμή –όμως- οι θαυμαστές του συνεχίζουν να τον έχουν σαν… ποδοσφαιρικό θεό. Μάλιστα, ένας από αυτούς δημιούργησε ένα βίντεο, σχετικά με την εμφάνιση του στον τελικό του 2014, που έχει γίνει viral.

Στο βίντεο αυτό, ο Μέσι εμφανίζεται να προσπαθεί να.. τραβήξει την Αργεντινή και να «πολεμά» μόνος απέναντι στα “πάντσερ”. «Η πιο υποτιμημένη εμφάνιση στην καριέρα του Μέσι. Έκανε το… κουμάντο στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2014 αλλά τον απογοήτευσαν οι συμπαίκτες του» αναφέρει χαρακτηριστικά η λεζάντα στο συγκεκριμένο βίντεο.

Most underrated performance in Leo Messi’s career. He ran the show in the 2014 World Cup final, he was let down by his teammates. pic.twitter.com/gjB0VUtCtW