Τότεναμ – Λίβερπουλ: Οι οπαδοί ξεσηκώνουν τη Μαδρίτη! video

Η Μαδρίτη έχει φορέσει τα… γιορτινά της και υποδέχεται τους φίλους της Τότεναμ και της Λίβερπουλ, ενόψει του αυριανού μεγάλου τελικού του Champions League, που θα γίνει στο “Wanda Metropolitano”.

Λίβερπουλ και Τότεναμ έχουν λάβει από 17.000 εισιτήρια και από την Πέμπτη (30.05.2019) οι οπαδοί τους δίνουν το δικό τους ρυθμό στην ισπανική πόλη.

Οι φίλοι των δύο ομάδων στήνουν το δικό τους.. πάρτι στους δρόμους της Μαδρίτης και στη «Πλάζα Μαγιόρ», ευτυχώς χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα.

#YNWA sang proudly in Madrid tonight as Liverpool fans take over Plaza Mayor 🔴 pic.twitter.com/5jSVapZVjH

Tottenham’s fans in good voice too here in Madrid at Plaza Mayor. #THFC #UCLFinal pic.twitter.com/1zVTuLihvC

— Joe Prince-Wright (@JPW_NBCSports) May 30, 2019