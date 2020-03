Πήγε προετοιμασμένος στη διαδικασία των πέναλτι! Ο Τιμ Κρουλ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της πρόκρισης της Νόριτς επί της Τότεναμ, στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας.

Η Νόριτς “απέδρασε” από την έδρα της Τότεναμ, επικρατώντας με 3-2 (1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση) στη διαδικασία των πέναλτι και παίρνοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο… σπεσιαλίστας, Τιμ Κρουλ, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Νόριτς, έχοντας δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι. Πέρα από τη γνωστή του ικανότητα, ο Ολλανδός φαίνεται πως πήγε προετοιμασμένος στη… ρώσικη ρουλέτα.

Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει, ο Ολλανδός πορτιέρε είχε γράψει στο παγούρι με το νερό του σημειώσεις, για τη μεριά που πρέπει να πέσει σε κάθε παίκτη.

Tim Krul can save the world from Corona Viruspic.twitter.com/jwvipYjw0X#TOTNOR