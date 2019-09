Τους «χτύπησε» κεραυνός! Το απίστευτο περιστατικό σε ποδοσφαιρικό αγώνα – video

Δύο ποδοσφαιριστές χτυπήθηκαν από κεραυνό, κατά τη διάρκεια του αγώνα των JC και Wolmers στη Τζαμάικα.

Το παιχνίδι για το σχολικό πρωτάθλημα διεκόπη στο 82′, αφού τα δύο συγκεκριμένα παιδιά κατέρρευσαν στον αγωνιστικό χώρο, επηρεασμένα από την κοντινή απόσταση που έπεσε ο κεραυνός.

Αμέσως έσπευσαν στο πλευρό τους συμπαίκτες και αντίπαλοι, με δύο ακόμα μάλιστα παιδιά να αισθάνονται στη συνέχεια αδιαθεσία και να πέφτουν επίσης στο χορτάρι.

Οι τέσσερις αθλητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ώστε να τους προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθούν σε εξετάσεις.

Jamaican college footballers fall to their knees after being struck by lightning

