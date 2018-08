Ένα οπαδικό ταξίδι για τη στήριξη της ομάδας τους, αποδείχθηκε μοιραίο για 12 φίλους της Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ, αφού κατά την επιστροφή τους από τον εκτός έδρας αγώνα στην πόλη Κουένκα, το λεωφορείο τους βρέθηκε εκτός πορείας και ανετράπη, στερώντας τους τη ζωή.

Σε ένα απίστευτο αυτοκινητιστικό δυστύχημα, με τις απόψεις για την αιτία του να διίστανται προς το παρόν, εκτός των νεκρών οπαδών και οι υπόλοιποι 30 επιβαίνοντες έχουν διακομισθεί ως τραυματίες στο νοσοκομείο Βιθέντε Κοράλ στην Κουένκα.

Στα πλαίσια της 4η αγωνιστικής του τοπικού πρωταθλήματος, η πιο δημοφιλής ομάδα του Ισημερινού, Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ, αντιμετώπισε εκτός έδρας την Ντεπορτίβο Κουένκα και στην επιστροφή των οπαδών, το λεωφορείο που του μετέφερε, βρέθηκε σχεδόν κατεστραμμένο την εθνική οδό Κουένκα-Μογιετούρο 55.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο που συνομίλησε με επιβάτες του λεωφορείου, χάλασαν τα φρένα του οχήματος και ο οδηγός για να αποφύγει να πέσει στο κενό έριξε το λεωφορείο πάνω στη γέφυρα. Κάποιοι άλλοι επιβάτες, όμως, δήλωσαν πως ο οδηγός προσπαθούσε να προβεί σε προσπέραση άλλου οχήματος, όταν συνέβη το μοιραίο.

«Το λεωφορείο είχε άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ και η τελευταία αναθεώρησή της πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους», ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή της η Επιτροπή Μεταφορών του Ισημερινού (CTE). «Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επίσπευση της μεταφοράς των νεκρών προκειμένου να ολοκληρωθεί η χριστιανική ταφή τους», ενημέρωσε από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα και κυβερνήτης της επαρχίας Γκουάγιας, Χοσέ Φρανσίσκο Σεβάλλος.



I am very sad with the death of @barcelonaSC fans in Ecuador. My thoughts and prayers with them and their families. RIP. pic.twitter.com/YAsXBKzN1a

— Antonio Valencia (@anto_v25) August 13, 2018