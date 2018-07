Τρελό «γλέντι» με Παπασταθόπουλο! Επώνυμο γλωσσοδέτης για τους οπαδούς της Άρσεναλ – videos

Κανείς οπαδός της Άρσεναλ δεν φαίνεται ικανός να προφέρει το επώνυμο του Σωκράτη Παπασταθόπουλου, με την ίδια την ομάδα να τους… γλεντάει στο twitter, για την αδυναμία τους, προκαλώντας το γέλιο με σχετικό βίντεο.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας έχει καταφέρει να αποδείξει την ποδοσφαιρική του αξία τόσα χρόνια στη Γερμανία και οι περισσότεροι φίλοι των «gunners» είναι ενθουσιασμένοι με τη μετεγγραφή του στην ομάδα, όχι όμως και με το… επίθετό του, το οποίο και αποτελεί μεγάλο γλωσσοδέτη για την πλειοψηφία των Άγγλων.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο επίσημος λογαριασμός της Άρσεναλ στο twitter έβαλε σε σχετική δοκιμασία κάποιους από αυτούς, με τα αποτελέσματα να είναι… τραγικά, αλλά και ιδιαίτερα αστεία. Ο ίδιος ο Παπασταθόπουλος πάντως, έχει ήδη δώσει τη λύση στους οπαδούς της νέας του ομάδας.

🤔 Reckon you can pronounce #SOKRATIS' surname? Earlier this week we put a few of you to the test

Here's how you did… 🙈🤣 pic.twitter.com/6RLwEKNBaq

— Arsenal FC (@Arsenal) July 5, 2018