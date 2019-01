“Τρελός” Μπιέλσα! Παραδέχτηκε ότι έστειλε κατάσκοπο στην προπόνηση της Ντέρμπι

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης της Ντέρμπι πριν από το παιχνίδι με τη Λιντς, συνέβηκε ένα απίστευτο περιστατικό.

Ένας άγνωστος άνδρας παρακολούθησε με κιάλια την προπόνηση της ομάδας του Φρανκ Λάμπαρντ, με τον πρώην παίκτη της Τσέλσι να σταματάει το πρόγραμμα και τους ανθρώπους της Ντέρμπι να ειδοποιούν άμεσα τις αρχές.

Officers have just attended the Training Ground for @dcfcofficial After a suspicious male was seen at the perimeter fence. Excellent searching conducted & male was located. All checks above board!

Keeping the team safe to bring home a win against #LUFC on 11th! #SpyingIsCheating pic.twitter.com/a12Zj8gISX

— Derby Response Unit – Derbyshire Constabulary (@DerbyResponse) January 10, 2019