“Τρένο” η Γιουνάιτεντ χωρίς Μουρίνιο! “Γκέλα” για την Τσέλσι – videos

Οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζουν να εκθέτουν τον Ζοζέ Μουρίνιο, καθώς μετά την αντικατάσταση του Πορτογάλου τεχνικού έχουν μόνο νίκες, περνώντας και από το Νιουκάστλ, με 2-0.

Η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ -πια- συνέχισε έτσι και το 2019 το νικηφόρο σερί της και με τα γκολ των Λουκάκου (64′) και Ράσφορντ (80′), μείωσε ακόμη περισσότερο τη διαφορά της από την 4άδα της Πρέμιερ Λιγκ.

Lukaku breaks the deadlock, Not a bad first touch.#NEWMUN

pic.twitter.com/8Dhfwpwuje

— That Mech Kid ! (@r3al___AJ) January 2, 2019