«Τριάρα» με το… καλημέρα η Ρεάλ! Γκολάρα ο Κρόος – video

Ιδανικό ξεκίνημα για την Ρεάλ Μαδρίτης στην La Liga. Η ομάδα του Ζιντάν νίκησε με 3-1 μέσα στην έδρα της Θέλτα και πλέον βρίσκεται στο +2 -με το ξεκίνημα- του πρωταθλήματος από την Μπαρτσελόνα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε με ιδανικό τρόπο στην αναμέτρηση, αφού μόλις στο 12′ κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Μπέιλ ξεκίνησε βασικός, ζάλισε τον αντίπαλο του, έβγαλε την μπαλιά και ο Μπενζεμά έκανε το 0-1.

Η Θέλτα έγινε πιο επιθετική στη συνέχεια και κατάφερε να στείλει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα στο 45+1′, τέρμα όπως που δεν κατοχυρώθηκε. Ο Μπράις Μπένεθ σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε με το VAR, αφού ο Άσπας -στην αρχή της φάσης- ήταν σε θέση οφσάιντ.

Τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα για τη Ρεάλ στην επανάληψη, αφού στο 56′ ο Λούκα Μόντριτς αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα (η πρώτη απευθείας αποβολή στην καριέρα του Κροάτη). Δύο λεπτά αργότερα, ο Κουρτουά έβγαλε με δυσκολία την εξ επαφής κεφαλιά του Αραούχο.

Luka Modric gets a red card 🔴 for this?! Do you agree or disagree on the call #RealMadrid

pic.twitter.com/QoeXaIVj7p

— SONTFootball (@SONTFootball) August 17, 2019