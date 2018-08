Τσέλσι, είσαι αφεντικό! Οι… Ισπανοί «καθάρισαν» την Άρσεναλ – video

Το Λονδίνο… βάφτηκε μπλε! Τσέλσι και Άρσεναλ είχαν μια πολύ “δυνατή” κόντρα στο “Έμιρεϊτς”, με την ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι να κερδίζει τελικά με 3-2.

It's a Spanish trio of goals in the London derby! 🇪🇸 #CHEARS pic.twitter.com/3xTQ3x5Fps

Οι δυο ομάδες έδειξαν σημαντικά προβλήματα στην αμυντική τους συμπεριφορά, με αυτή των να.. μπάζει υπερβολικά, παρά την παρουσία του Σωκράτη Παπασταθόπουλου σε ολόκληρη την αναμέτρηση (σ.σ. βγήκαν πολλές μπαλιές από το χώρο του κέντρου).

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι μετά την ήττα στην πρεμιέρα από την Μάντσεστερ Σίτι στο “Έμιρεϊτς” έμεινε χωρίς βαθμούς, ενώ ηττήθηκε για πρώτη φορά σε δύο σερί ντέρμπι μετά το 1992! Απ’ την άλλη, οι γηπεδούχοι έκαναν το 2x2 στην Premier League, φτάνοντας τα 6 γκολ.

Το ντέρμπι ξεκίνησε ιδανικά για την Τσέλσι. Οι “μπλε” άνοιξαν το σκορ μόλις στο 9′ με τον Πέδρο, ενώ με τη συμπλήρωση 20 λεπτών έκαναν το 2-0 με τον Μοράτα.

Οι παίκτες της Άρσεναλ δεν το έβαλαν κάτω, έκαναν την αντεπίθεση τους και μέσα σε πέντε λεπτά κατάφεραν να κάνουν το 2-2 με τα τέρματα των Μικιταριάν (37′) και Ιβόμπι (41′).

Στην επανάληψη η Τσέλσι ανέβασε την απόδοση της κατακόρυφα, περιορίζοντας τον Παπασταθόπουλο και τους συμπαίκτες του να αμύνονται. Η Άρσεναλ κατάφερε να κλείσει τους διαδρόμους προς τα καρέ της, αλλά τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα μετά και την είσοδο του Αζάρ στο παιχνίδι (61′).

Τη νίκη στην ομάδα του Σάρι έδωσε τελικά ο Μάρκος Αλόνσο. Στο 81′ ο Αζάρ έβγαλε εξαιρετική μπαλιά και ο Ισπανός διαμόρφωσε το τελικό 3-2. Στα τελευταία λεπτά ο Τσεχ χρειάστηκε να κάνει δυο μεγάλες επεμβάσεις στις προσπάθειες των Ζιρού και Αζάρ, ενώ στην τελευταία φάση του ματς, το σουτ του Ράμσεϊ έφυγε μόλις άουτ για τους φιλοξενούμενους!

Hazard to Alonso and the man with the Wham era George Michael hair makes no mistake from close range. 3-2 to Chelsea, Arsenal have 10mins to pull their fingers out. pic.twitter.com/ZtJj5de33E

— Richard Melvin (@rickmelv) August 18, 2018