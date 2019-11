Ο προπονητής της Τσέλσι, Φρανκ Λάμπαρντ επέβαλε πολύ αυστηρούς κανόνες στους παίκτες της ομάδας του τονίζοντας ότι εάν δεν τηρηθούν, θα χρειαστεί να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Οι κανόνες που επέβαλλε μάλιστα διέρρευσαν στο διαδίκτυο και κοιτώντας τα υπέρογκα πρόστιμα που προβλέπονται για κάθε παράπτωμα εύλογα αναρωτιέται κανείς τι θα πληρώσει αυτός που διέρρευσε τον κανονισμό στα MMΕ…

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ότι 1.000 λίρες θα πληρώνει όποιος έχει την ατυχία να χτυπήσει το κινητό του εν ώρα συγκέντρωσης της ομάδας και 2.500 δεν εμφανίζεται στην ώρα του για να προπονηθεί, με το ποσό να διπλασιάζεται για κάθε 15 λεπτά που αργεί. Επίσης οποιοσδήποτε παίκτης δεν αναφέρει ασθένεια ή τραυματισμό πριν από μια ελεύθερη μέρα -πάει να το κάνει διήμερο το ρεπό εν ολίγοις- ή μιάμιση ώρα πριν από την προπόνηση μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο 10.000 λιρών. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης στη συμπεριφορά των παικτών κατά τη διάρκεια συναντήσεων και γευμάτων της ομάδας.

Συγκεκριμένα ο κανονισμός που θυμίζει… τιμοκατάλογο:

1.Καθυστέρηση για τη συγκέντρωση τις ημέρες των αγώνων ή την αναχώρηση της ομάδας – 2.500 λίρες

2.Καθυστέρηση στην προπόνηση – 2.500 λίρες (επιπλέον 2.500 λίρες για κάθε 15 λεπτά που περνούν)

3.Καθυστέρηση για το γυμναστήριο – 1.000 λίρες

4.Καθυστέρηση για την αποθεραπεία – 2.500 λίρες

5.Καθυστέρηση για τα meetings της ομάδας – 500 λίρες για κάθε λεπτό

6.Καθυστέρηση στην έναρξη της προπόνησης – 20.000 λίρες

7.Να χτυπήσει το κινητό κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης της ομάδας ή γεύματος – 1.000 λίρες

8.Εμφάνιση με τη λάθος στολή για αναχώρηση ομάδας τις ημέρες των αγώνων – 1.000 λίρες

9.Απουσία από το πούλμαν για την επιστροφή στο Λονδίνο δίχως να έχει υπάρξει ενημέρωση 48 ώρες νωρίτερα – 5.000 λίρες

10.Άρνηση ή απουσία από υποχρεώσεις με τα Media – 5.000 λίρες

11.Μη αναφορά για ίωση ή τραυματισμό πριν από το ρεπό ή μιάμιση ώρα πριν την προπόνηση 10.000 λίρες

12.Καθυστέρηση για ιατρικές εξετάσεις 2.500 λίρες

Επιπλέον, τα πρόστιμα αυτά θα διπλασιάζονται αν δεν έχουν πληρωθεί εντός 14 ημερών!

☎️ $1.8k if your phone rings

🚑 $18.8k for not reporting an injury

⏰ $37k for being late to a training session

Frank Lampard’s @ChelseaFC rules have been leaked online — and the consequences for breaking them are costly!

FULL STORY: https://t.co/64p9rkkUPt pic.twitter.com/xLgQs9sTTM

— FOX Sports Football (@FOXFOOTBALL) November 12, 2019