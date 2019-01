Τσέλσι: Συγκίνηση για Φάμπρεγκας! Δακρυσμένο “αντίο” – videos

Τον τελευταίο του αγώνα με την ομάδα της Τσέλσι -κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ- έδωσε το Σάββατο (05.01.2019) ο Σεσκ Φάμπρεγκας. Ο Ισπανός μέσος είδε τον Λουκ Στιλ να του στερεί ένα τελευταίο γκολ με τους “μπλε” και στο 85′ κλήθηκε να γίνει για τελευταία φορά αλλαγή.

Ο Φάμπρεγκας έδωσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και αποχαιρέτησε το κοινό της Τσέλσι που τον χειροκρότησε κάνοντας standing ovetion. Ο έμπειρος μέσος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του καθώς κατευθυνόταν προς τον πάγκο της ομάδας του.

Ο Ισπανός ολοκλήρωσε έτσι μια σπουδαία καριέρα στην Αγγλία, φτάνοντας τις 500 συμμετοχές με τις Άρσεναλ (2003-2011) και Τσέλσι (2014-2019), έχοντας πετύχει 81 γκολ και μοιράσει 149 ασίστ. Ο Φάμπρεγκας πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα, ένα Λιγκ Καπ και ένα Κομιούνιτι Σιλντ στο Νησί.

500 games in English football, what an achievement.

Thanks for the memories, @cesc4official. 🙌 pic.twitter.com/masXnuEQuc

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 5, 2019