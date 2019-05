Τσιτσιπάς – Ναδάλ: Με Τζόκοβιτς ο νικητής στον τελικό! – video

Σούπερ «μονομαχία» στα ημιτελικά του μαδριλένικου Όπεν, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να αντιμετωπίζει για 4η φορά τον Ράφαελ Ναδάλ, με στόχο την πρόκριση στον τελικό, όπου περιμένει ήδη, ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος Νο1 του κόσμου επικράτησε δύσκολα με 2-0 σετ 7-6 (2) και 7-6 (4) του Αμερικανού Ντομινίκ Τιμ και πέρασε στον τελικό, όπου και θα διεκδικήσει έναν ακόμη τίτλο στην τεράστια καριέρα του.

The moment No.1 seed @DjokerNole sealed his place in the 2019 #MMOpen final 👏 pic.twitter.com/Zn4JwvbJnJ

— Tennis TV (@TennisTV) May 11, 2019