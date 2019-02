UEFA: Ενός λεπτού σιγή για τον Εμιλιάνο Σάλα!

Η UEFA ανακοίνωσε πως θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν από την έναρξη όλων των αγώνων της σε Champions League και Europa League αυτής της εβδομάδας, για να τιμηθεί η μνήμη του αδικοχαμένου Εμιλιάνο Σάλα, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα παγωμένα νερά της Μάγχης, κατά το αεροπορικό ταξίδι του από τη Νάντη στο Κάρντιφ, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην αγγλική ομάδα.

“Θέλουμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τα αγαπημένα πρόσωπα του Εμιλιάνο Σάλα. Είμαι συντετριμμένος που η ζωή του χάθηκε τόσο τραγικά σε τόσο νεαρή ηλικία και ζητώ από τους φιλάθλους σε όλη την Ευρώπη να τιμήσουν τη μνήμη του”, δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Παράλληλα, όλοι οι σύλλογοι που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της UEFA θα έχουν τη δυνατότητα να φορέσουν μαύρα περιβραχιόνια στους αγώνες αυτής της εβδομάδας.

As a mark of respect to the life of Emiliano Sala, a minute's silence will be held at all @ChampionsLeague and @EuropaLeague matches this week.https://t.co/Fc1RgO4TC4

— UEFA (@UEFA) February 12, 2019