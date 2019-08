«UEFA = MAFIA»! Διαμαρτυρήθηκαν για απόφαση υπέρ της αντιπάλου της ΑΕΚ – video, pics

Δεν μπορούν να το… χωνέψουν! Η Χόνβεντ δεν δικαιώθηκε από την UEFA στην ένσταση που είχε καταθέσει κατά της Κραϊόβα, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των οργανωμένων οπαδών της ομάδας.

Να θυμίσουμε ότι οι Ούγγροι είχαν ζητήσει να πάρουν στα… χαρτιά το παιχνίδι με την Κραϊόβα -κι έτσι να είναι αυτοί που θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League– μετά τα όσα έγιναν στην αναμέτρηση τους με τους Ρουμάνους.

Europa League: Χτύπησαν διαιτητή! Διακόπηκε το ματς των… αντιπάλων της ΑΕΚ [pics]

Η UEFA αποφάσισε να τιμωρήσει την Κραϊόβα με κεκλεισμένων των θυρών ποινή και πρόστιμο, κρατώντας της στην προκριματική φάση του Europa League.

🔥 UEFA = MAFIA 🔥

Honved ultras have protested UEFA's decision not to ban Craiova from the Europa League after a chaotic end to their fixture last week.

☑ Mass brawl between players

☑ Smoke bomb

☑ Missile thrown at referee

Craiova were fined €60,000.

