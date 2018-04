Βασικός ο Μαυροπάνος στο Μαν. Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ! Ντεμπούτο στο ντέρμπι του ‘Ολντ Τράφορντ

Ελληνική «έκπληξη» στο ντέρμπι του Όλντ Τράφορντ, με τον Αρσέν Βενγκέρ να ρίχνει στα… βαθιά τον Ντίνο Μαυροπάνο, τοποθετώντας τον στη βασική εντεκάδα του αγώνα κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο νεαρός Έλληνας στόπερ, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τα αστέρια του Ζοσέ Μουρίνιο, στο «θέατρο των ονείρων», πραγματοποιώντας ένα… ονειρικό ντεμπούτο στο αγγλικό πρωτάθλημα. Αναλυτικά η ενδεκάδα της Άρσεναλ έχει ως εξής: Οσπίνα, Μπεγερίν, Τσέιμπερς, Μαυροπάνος, Κολάσινατς, Τζάκα, Μέιτλαντ-Νάιλς, Ιουόμπι, Νέλσον, Μχιταριάν, Ομπαμεγιάνγκ.

📋 Here's how we line up for today's game at Old Trafford#MUFCvAFC pic.twitter.com/cLmtWzrqax

— Arsenal FC (@Arsenal) April 29, 2018