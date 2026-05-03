Επιστρέφουν οι εκδρομείς της Πρωτομαγιάς, live η κίνηση στις εθνικές οδούς

Καθυστερήσεις και στις δύο εθνικές οδούς στο ρεύμα προς Αθήνα στα Μέγαρα και τη Μεταμόρφωση
Αυξημένη είναι το απόγευμα της Κυριακής (03.05.2026) η κίνηση στις εθνικές οδούς, καθώς οι εκδρομείς της Πρωτομαγιάς παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής.

Προς το παρόν η κίνηση στο εθνικό δίκτυο και η επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ η ροή των οχημάτων παραμένει σταθερή.

Μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται κατά διαστήματα στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ρεύμα εισόδου, από τους Αγίους Θεοδώρους έως τα Μέγαρα.

Ίδια εικόνα παρατηρείται και στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στις Αφίδνες, τον Άγιο Στέφανο και στη Μεταμόρφωση.

Σύμφωνα με την Τροχαία, από το απόγευμα της 30ης Απριλίου είχαν αναχωρήσει 203.000 οχήματα, από τα οποία έχουν επιστρέψει περίπου τα 130.000.

Την ίδια στιγμή, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου από τις 6 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα είχαν περάσει 25.000 οχήματα, στο ρεύμα εισόδου.

 

Η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί προς το βράδυ.

