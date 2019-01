“Βόμβα” με αποκλεισμό της Μάντσεστερ Σίτι! Η UEFA έβαλε “φωτιά” στην Αγγλία

Ο πρόεδρος και επικεφαλής του ελεγκτικού σώματος της ΟΥΕΦΑ για την τήρηση του Financial Fair Play, Υβ Λατέρν, έριξε “βόμβα” στην Αγγλία, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα για τη Μάντσεστερ Σίτι δείχνει σε πρώτη φάση, ότι η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα κινδυνεύει με μεγάλη ποινή.

«Αν αυτά που γράφονται για την Μάντσεστερ Σίτι επαληθευτούν, τότε πιθανότατα θα υπάρξει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην πλέον βαριά τιμωρία που είναι ο αποκλεισμός από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις», τόνισε ο Γάλλος, προκαλώντας σοκ στους “Πολίτες”, λίγες μόνο ώρες πριν το μεγάλο ντέρμπι του πρωταθλήματος με τη Λίβερπουλ.

Yves Leterme, chairman and chief investigator of UEFA's Club Financial Control Body:

"If what has been written about Manchester City is true, there might be a serious problem. This can lead to the heaviest punishment – exclusion from UEFA competitions." pic.twitter.com/EHCmxOAg8z

— City Watch (@City_Watch) January 3, 2019