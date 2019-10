Βουλγαρία – Αγγλία: Προσωρινές διακοπές! Ρατσιστικά συνθήματα και ναζιστικές χειρονομίες!

Το “No to rasism – Respect” που αναγράφουν πάνω τους τα λάβαρα που ανταλλάσσουν οι αρχηγοί πριν τη σέντρα των ματς, δεν φαίνεται να ισχύει και πολύ. Αυτό μας έδειξαν για μια ακόμα φορά οι… κρετίνοι της εξέδρας, κατά τη διάρκεια του Βουλγαρία – Αγγλία.

Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Σόφιας καθυστέρησε να ολοκληρωθεί, λόγω δύο προσωρινών stop που επέβαλε ο διαιτητής (20′ και 43′), μετά από επαναλαμβανόμενες ρατσιστικές επιθέσεις κατά των ποδοσφαιριστών των “τριών λιονταριών”.

Παράλληλα, αντικρίσαμε στην εξέδρα ναζιστικούς χαιρετισμούς, με τα συγκεκριμένα να φοράνε και την “απαραίτητη” κουκούλα, για να μην φανούν στην κάμερα.

Από τα μεγάφωνα του σταδίου υπήρξε η προειδοποίηση για διακοπή του αγώνα αν συνεχιζόταν η ίδια κατάσταση. Μάλιστα, ο Κροάτης διαιτητής Μπέμπεκ, ενημέρωσε τον υπεύθυνο της UEFΑ γι’ αυτό. Εν τέλει, ο διαιτητής δεν έκρινε αναγκαίο να διακοπεί η αναμέτρηση.

This makes you sick to your stomach… #BULENG pic.twitter.com/rxRSU8FPUP

Has that Bulgarian bloke really just done a nazi salute?… absolute scum… pic.twitter.com/47pPterHxi

Disgusting scum off the earth, anyone who goes this low deserves to be wiped off the surface of the earth. pic.twitter.com/IulS66OYa9

— Nathan_CCFC🔰💙 (@nathanbluebird) October 14, 2019