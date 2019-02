Σημαντική εξέλιξη στο ατύχημα του ποδοσφαιριστή Εμιλιάνο Σάλα, με τις αρχές να ενημερώνουν τις οικογένειες του ίδιου και του πιλότου, ότι βρέθηκαν συντρίμμια το αεροπλάνου στον πορθμό της Μάγχης.

Ο υπεύθυνος ερευνών, Ντέιβιντ Μερνς, μάλιστα, έκανε σχετική ανάρτηση στο twitter, γράφοντας: «…τα συντρίμμια του αεροπλάνου βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής (3/2) από το FPV MORVEN. Όπως συμφωνήθηκε με την AAIB (σ.σ. η εταιρεία ερευνών αεροπορικών δυστυχημάτων της Βρετανίας) τα συντρίμμια θα μεταφερθούν για να επιβεβαιωθεί ότι όντως ανήκουν στο αεροπλάνο…

…οι οικογένειες του Σάλα και του Ίμποτσον έχουν ενημερωθεί από την αστυνομία και τη Δευτέρα η AAIB θα εκδώσει ανακοίνωση…»

Wreckage of the plane carrying Emiliano Sala and piloted by David Ibbotson was located early this morning by the FPV MORVEN. As agreed with the AAIB they moved the GEO OCEAN III over the position we provided them to visually identify the plane by ROV. #EmilianoSala

