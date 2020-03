Η Άρσεναλ κατάφερε να βγάλει… αντίδραση, λίγες μόνο ημέρες μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό της από τον Ολυμπιακό στο Europa League και να περάσει στους «8» του Κυπέλλου Αγγλίας. Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος σκόραρε στη νίκη-πρόκριση των «κανονιέρηδων» στην έδρα της Πόρτσμουθ (2-0).

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος άνοιξε δρόμο… πρόκρισης για την Άρσεναλ! Ο Έλληνας αμυντικός σκόραρε στη νίκη των «κανονιέρηδων» στην έδρα της Πόρτσμουθ (2-0), αποτέλεσμα που έστειλε τους Λονδρέζους στους «8» του Κυπέλλου Αγγλίας.

Οι “κανονιέρηδες” παρατάχθηκαν με αρκετές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι του Europa League κόντρα στον Ολυμπιακό και άνοιξαν το σκορ με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο. Ο Έλληνας αμυντικός προωθήθηκε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους για ένα κόρνερ και με πλασέ στην κίνηση έκανε το 0-1.

Η Άρσεναλ «κλείδωσε» την πρόκριση με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου (51’), με τον Ενκέτια να διαμορφώνει το τελικό 0-2. Να αναφέρουμε ότι οι «κανονιέρηδες» είδαν τον Τορέιρα να γίνεται αναγκαστική αλλαγή στο 16’ από τον Θεμπάγιος.

