Χαμός για Μπουφόν στο Παρίσι! «Αποθέωση» και πρώτη προπόνηση – videos

Ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν άφησε πίσω του μια μεγάλη καριέρα στην Ιταλία με Γιουβέντους και Πάρμα και αλλά οι φίλοι της Παρί Σεν Ζερμέν θέλησαν να του… φτιάξουν τη ψυχολογία και να τον καλωσορίσουν με έναν εντυπωσιακό τρόπο στη νέα του ομάδα.

Η υποδοχή του επιφύλαξαν ήταν αντάξια των κατορθωμάτων του Ιταλού πορτιέρε. Οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν δημιούργησαν ένα κομβόι από μηχανάκια στους δρόμους του Παρισιού, το οποίο συνόδευσε το όχημα που μετέφερε τον Μπουφόν μέχρι το «Παρκ Ντε Πρενς».

Ο 40χρονος πορτιέρε έφτασε με… καπνογόνα και συνθήματα στο προπονητικό κέντρο των Παριζιάνων για την πρώτη του προπόνηση. Μάλιστα, πόσταρε στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στο Twitter, ένα βίντεο μικρής διάρκειας από τις πρώτες του εμπειρίες στις εγκαταστάσεις του Camp des Loges. Ακολούθησε η παρουσίαση του…

📷 @gianluigibuffon already had his first training session with PSG earlier today!!

🧤 #OneOfUs pic.twitter.com/feSgHQlVLW

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 9, 2018