Παρά τις αποτυχίες των τελευταίων χρόνων, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένει ένας από τους κορυφαίους συλλόγους στον κόσμο και ο πάγκος της είναι περιζήτητος, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ της ελίτ.

Έτσι η αποχώρηση του Ζοζέ Μουρίνιο από την ομάδα, έχει φέρει ως υποψηφίους αντικαταστάτες του, σχεδόν όλους του κορυφαίους τεχνικούς, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή χωρίς δουλειά.

Managers currently out of work:

Ανάμεσά τους, ξεχωρίζουν τα ονόματα των Ζινεντίν Ζιντάν και Αρσέν Βενγκέρ, αλλά σύμφωνα με τα πρώτα ρεπορτάζ από την Αγγλία, ο Λοράν Μπλαν είναι αυτή τη στιγμή, το πρώτο φαβορί για τον πάγκο των “κόκκινων διαβόλων”, με τις στοιχηματικές εταιρείες πάντως, να δίνουν πολύ ψηλά και τον νυν προπονητή της Τότεναμ, Μαουρίτσιο Ποκετίνο.

Προσωρινά πάντως, στον πάγκο της ομάδας θα βρεθεί ο μέχρι πρότινος παίκτης της Μάντσεστεςρ Γιουνάιτεντ, Μίκαελ Κάρικ, ο οποίος και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το περασμένο καλοκαίρι.

Manchester United are planning to announce a caretaker manager within the next 48 hours – this will be an external appointment.

Follow updates and reaction after Jose Mourinho is sacked as @ManUtd manager here:

