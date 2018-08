Οι «βρώμικοι» της Μαδρίτης! «Χαμός» με το… ξύλο ανάμεσα σε Ράμος και Κόστα – videos

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε της συμπολίτισσας Ρεάλ στο ευρωπαϊκό Super Cup, με το παιχνίδι να έχει 6 γκολ, αλλά τον περισσότερο κόσμο να στέκεται μετά το ματς στο «ξύλο» που έπαιξαν δύο από τους πιο… αντιαθλητικούς ποδοσφαιριστές στην Ισπανία.

Ντιέγκο Κόστα και Σέρχιο Ράμος προσπάθησαν με κάθε τρόπο να επιβεβαιώσουν τη… σκληράδα τους, με τον δεύτερο να ξεκινάει με μία αγκωνιά στο πρόσωπο του αντιπάλου του και τον πρώτο να απαντάει με κλωτσιά στο κεφάλι.

Αμφότεροι δέχτηκαν τη… μήνη των ποδοσφαιρόφιλων στα social media, με τον Ισπανό επιθετικό πάντως, να τονίζει μετά το ματς ότι «με το Ράμος είμαστε φίλοι, ωστόσο δεν είμαστε τόσο… φιλικοί μέσα στο γήπεδο. Είπαμε πριν τον αγώνα ότι θα παλέψουμε και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσει η ομάδα μας».

The announcer said, " only he (Diego Costa) knows if it was on purpose." Wrong. I know. 100% on purpose! It was Diego Costa! Plus, Ramos never fouls! #realmadrid #diegocosta #sergioramos #dirty #futbol pic.twitter.com/mZhskKmJ4R

