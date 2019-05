Χωρίς… διάλειμμα! Δεν έχασε δευτερόλεπτο απ’τα ματς της ομάδας του

Ο ποδοσφαιριστής που ψάχνει ο κάθε προπονητής, για να ξεκινά από αυτόν την 11άδα του. Ο Κόνορ Κάουντι θα πρέπει να αισθάνεται υπερήφανος γι’ αυτό που κατάφερε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Αγγλία.

Ο 26χρονος αμυντικό της Γουλβς ολοκλήρωσε τη σεζόν ως ο μοναδικός παίκτης στο Νησί που έπαιξε σε ΟΛΑ τα ματς της ομάδας του, χωρίς να χάσει δευτερόλεπτο στις διοργανώσεις που συμμετείχαν οι “λύκοι”.

Ο Κάουντι έπαιξε σε 46 παιχνίδια από την αρχή της σεζόν (38 παιχνίδια της Premier League, 6 του Κυπέλλου και 2 του Λιγκ Καπ), χωρίς να γίνει ούτε μια φορά αλλαγή, συμπληρώνοντας 4.170 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο.

Για την… ιστορία, η Γουλβς τερμάτισε στην έβδομη θέση της Premier League...

Conor Coady completes the season having played every single second of Wolves' 46 matches.

The leader of our pack. pic.twitter.com/MqQh8vmCU0

— Wolves News (@WolvesFC_latest) May 12, 2019