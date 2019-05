Οπαδοί της Σίτι πέταξαν γεμάτα ποτήρια στον Γκάρι Νέβιλ! video

Λίγες ώρες μετά το μπουκάλι που πέτυχε τον Χάρη Κοπιτσή, αμέσως μετά τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, είχαμε ένα ανάλογο τραγικό περιστατικό πριν το ματς τίτλου της Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Μπράιτον. Ήταν τη στιγμή που ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και νυν σχολιαστής του “Sky Sports”, Γκάρι Νέβιλ κατευθυνόταν προς το “Amex Stadium”.

O Νέβιλ χρειάστηκε να περάσει μέσα από αρκετούς φίλους της Σίτι και δέχτηκε επίθεση με ύβρεις και ρίψεις ποτηριών από οπαδούς των «πολιτών», που δεν έβαλαν στην άκρη το… μίσος που έχουν προς τη συμπολίτισσα, Γιουνάιτεντ.

Το πρώτο ποτήρι που… έφυγε βρήκε τον Νέβιλ στον ώμο, ενώ χρειάστηκε να σκύψει για να αποφύγει το δεύτερο. Αρκετοί φίλοι της Σίτι έσπευσαν να υπερασπιστούν τον παλαίμαχο παίκτη της Γιουνάιτεντ, ενώ την εμφάνιση τους έκαναν και αστυνομικοί.

Gary Neville walking through parading City fans and having a drink thrown at him. pic.twitter.com/T1P9MCUwpO

— TheRenderNHL (@TheRenderNHL) May 12, 2019