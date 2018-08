Χριστοδουλόπουλος στον κόσμο του Ολυμπιακού: «Φορέστε την ερυθρόλευκη να νιώσουμε ένα» – video

Το μήνυμα του Λαζάρου στον κόσμο της ομάδας για τον αυριανό αγώνα! / Lazaros’ message to our fans ahead of tomorrow’s game! #olympiacos #olybur #uel #lazaros #fans

A post shared by olympiacosfc (@olympiacosfc) on Aug 22, 2018 at 8:54am PDT