Χτύπησαν ποδοσφαιριστή στις διακοπές του! – video

Οι ποδοσφαιριστές της Ρέιντζερς, Ράιαν Τζακ και Γκράχαμ Ντόρανς ξεκίνησαν τις διακοπές τους μετά το τέλος του πρωταθλήματος στη Σκωτία, αλλά για τον δεύτερο δεν εξελίσσονται και τόσο ομαλά.

Οι δύο παίκτες ταξίδεψαν μαζί με τις γυναίκες του στην Ίμπιζα, όπου άγνωστοι επιτέθηκαν στον Σκωτσέζο μέσο, χτυπώντας τον με μπουκάλι στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια νυχτερινής του εξόδου.

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδούς της «μισητής» στη Ρέιντζερς, Σέλτικ, ενώ ο παίκτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, χωρίς πάντως να έχει κάτι σοβαρό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

