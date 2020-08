Ο Ροναλντίνιο συνελήφθη στην Παραγουάη εν μέσω κορονοϊού για πλαστό διαβατήριο και βρέθηκε στη φυλακή για κάποιες ημέρες, αλλά και στη συνέχεια σε κατ’οίκον περιορισμό σε ξενοδοχείο της χώρας.

Ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής κατάφερε τελικά να φύγει από την Παραγουάη, με την υπόθεση να οδηγείται στο δικαστήριο τις επόμενες ημέρες, αλλά ο ίδιος δεν φαίνεται να επηρεάστηκε και ιδιαίτερα από το γεγονός.

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, η ζωή του στο ξενοδοχείο όπου ήταν περιορισμένος, δεν θύμιζε σε τίποτα τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκε. Τα πάρτι με μοντέλα ήταν η καθημερινότητά του και τα ξενύχτια διαδέχονταν το ένα το άλλο, με τις “αιθέριες υπάρξεις” να φεύγουν από το δωμάτιό του με πανάκριβα δώρα από τον ίδιο τον Ροναλντίνιο, όπως επισημαίνουν τα ξένα δίκτυα.

Ronaldinho's 'been hosting parties with models in Paraguay in alleged breach of house arrest terms' https://t.co/o133mqO3e2 #Barca #FCBarca

August 24 will be a key milestone in Ronaldinho's bid for freedom. His lawyers hope to argue for his release. pic.twitter.com/wF0YJnjWXl