Ο Καρίμ Μπενζεμά έκανε τη δική του ανάρτηση για τον πόλεμο στο Ισραήλ και προσευχήθηκε για τα θύματα στη Γάζα, γεγονός που έφερε την έξαλλη αντίδραση του Ντουντού Αουάτ.

Ο Ισραηλινός Αουάτ έβρισε τον Μπενζεμά για την ανάρτησή του, καθώς δεν ανέφερε τίποτα για τους νεκρούς του Ισραήλ και φάνηκε να παίρνει θέση υπέρ των Παλαιστινίων, γεγονός που έφερε και “επίθεση” στα social media από πολλούς ακόμη Ισραηλινούς.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γάλλος στράικερ της Ρεάλ Μαδρίτης έγραψε: «Όλες μας οι προσευχές για τους κατοίκους της Γάζας που είναι για άλλη μια φορά θύματα αυτών των άδικων βομβαρδισμών που δεν λυπούνται γυναίκες ή παιδιά». Ο πρώην τερματοφύλακας των Μαγιόρκα, Λα Κορούνια και Μακάμπι Χάιφα απάντησε έτσι, ως εξής: «Είσαι ένας μεγάλος π@@τ@ν@ς γιος».

