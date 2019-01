“Πόλεμος” Τζέιμς – αστυνομίας! Το video από τη στιγμή του συμβάντος

“Χαμός” έχει γίνει στην Ιταλία μετά την καταγγελία του Μάικ Τζέιμς για την ιταλική αστυνομία, κάνοντας λόγο για έλεγχο υπό απειλή όπλου σε αυτόν και τους φίλους του στο Μιλάνο.

Οι καραμπινιέρι διέψευσαν το γεγονός των όπλων και μάλιστα δόθηκε στη δημοσιότητα και video από το συμβάν, που τους επιβεβαιώνει και τους δείχνει να τον ρωτάνε για την Ολίμπια Μιλάνο.

Ο ίδιος ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, απάντησε με νέο δικό του tweet, στο οποίο υποστηρίζει ότι το video είναι από 20 λεπτά μετά και αφού πρώτα κατάλαβαν ότι είναι παίκτης της ιταλικής ομάδας.

This video is 20 minutes after the fact. By this video they found out i was a basketball player and wanted to have conversation. But i mean u can report what u want. https://t.co/QKKmKDJovu

