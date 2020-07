Οι Ρόκετς νίκησαν εύκολα τα… δεύτερα των Σέλτικς (137-112) ενόψει του restart στο NBA, με τον Τζέιμς Χάρντεν να είναι “on fire”. Τραυματίστηκε στον αστράγαλο ο Γκόρντον.

«Όργια» από τον Τζέιμς Χάρντεν στη νίκη των Ρόκετς επί των Σέλτικς με 137-112 (κατέβηκαν χωρίς τους βασικούς τους).

Ο Χάρντεν έκανε … ματσάρα, έχοντας με 35 πόντους (8/13 τρίποντα), 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Γουέστμπρουκ πρόσθεσε 19 με 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Οι Σέλτικς είχαν για κορυφαίο τον Έντουαρτς (19 π)., αλλά αγωνίστηκαν χωρίς Κέμπα, Μπράουν, Τέιτουμ, Χέιγουορντ, Σμαρτ και Τάις.

. @JHarden13 with the 💪 finish! 🏀: 13 PTS pic.twitter.com/JAnP2CoPak

Russ to RoCo 🎯 Stream the game now: Rockets Facebook pic.twitter.com/ZGXSJ05gxt

Στα δυσάρεστα του αγώνα, ο τραυματισμός του Έρικ Γκόρντον. Ο παίκτης των Ρόκετς πάτησε πάνω σε πόδι αντιπάλου, τραυματίστηκε στον αστράγαλο και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ.

Eric Gordon was helped off the court after suffering an apparent ankle injury pic.twitter.com/IYkD8DG99f