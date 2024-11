Πόρτο: Οπαδοί έκαναν «ντου» στο πούλμαν της ομάδας μετά τον αποκλεισμό – Προσπάθεια κατευνασμού από Βίλας-Μπόας

Ο πρόεδρος της Πόρτο, Αντρέ Βίλας-Μπόας, βγήκε… μπροστά και μίλησε στους εξαγριωμένους οπαδούς της ομάδας, που σταμάτησαν το πούλμαν με την αποστολή των “δράκων”.

Η Πόρτο ηττήθηκε 2-1 από τη Μορεϊρένσε στο “Taca de Portugal” και αποκλείστηκε από τη διοργάνωση. Οι “δράκοι” βρίσκονται στο -6 από την πρωτοπόρο Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο πρωτάθλημα και οι οπαδοί της ομάδας -που την βλέπουν να μένει εκτός στόχων- δείχνουν να έχουν χάσει την υπομονή τους.

Το βράδυ της Κυριακής (24.11.2024) και μετά τον αποκλεισμό της Πόρτο, οι οπαδοί περίμεναν την επιστροφή της αποστολής στη βάση της. Μόλις εμφανίστηκε το πούλμαν των “δράκων”, οπαδοί άρχισαν να το πλησιάζουν κάνοντας χειρονομίες και εξαπολύοντας ύβρεις.

Porto were knocked out of the Cup of Portugal tonight away from home.



When they arrived back at their stadium, fans were waiting for them in anger. (@ojogo) pic.twitter.com/TnY2a3sYR3