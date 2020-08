Η Γιουβέντους ετοιμάζει μία νέα… εποχή για την ομάδα, με τον Αντρέα Πίρλο στον πάγκο της και πολλούς βασικούς ποδοσφαιριστές να αποτελούν παρελθόν, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να βρίσκεται μεταξύ αυτών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού, η Γιουβέντους έχει αποφασίσει να πουλήσει τον Ρονάλντο με ένα ποσό της τάξης των 60 εκατομμυρίων ευρώ κι ο Ζόρζε Μέντες έχει αρχίσει να τον προτείνει σε διάφορες ομάδες της Ευρώπης.

Ανάμεσά τους κι η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία και φέρεται να εξετάζει την περίπτωσή του, για μία μετεγγραφή που θα δημιουργήσει ένα επιθετικό τρίο που… τρομάζει, με τον Ρονάλντο στην κορυφή της επίθεσης και τους Εμπαπέ και Νέιμαρ στις θέσεις των εξτρέμ.

