Την ώρα που σε όλη την Ευρώπη διακόπτονται τελείως τα πρωταθλήματα, η Premier League ανακοίνωσε επίσημα ότι οι δικοί της αγώνες θα συνεχιστούν κανονικά και μάλιστα με κόσμο σε όλα τα γήπεδα.

Το γεγονός έχει προκαλέσει ήδη έντονες αντιδράσεις, αφού παρόμοια απόφαση υπήρξε για το Νησί και από την UEFA στο παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ήδη 10 επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού στην πόλη.

Παρόλα αυτά, οι Άγγλοι, μετά και τις σχετικές οδηγίες του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, σκοπεύουν να ακολουθήσουν το… δικό τους δρόμο και να συνεχίσουν τους αγώνες σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Following the latest update from Government issued this afternoon, all Premier League matches will go ahead as scheduled this weekend Full statement: https://t.co/CPCEJdaK7c pic.twitter.com/GyZ3tAUwgT

BREAKING: All Premier League matches will take place this weekend as planned, and with supporters in attendance, following latest coronavirus update from the British government pic.twitter.com/WD3PL1ruvg