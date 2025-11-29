Premier League: Η Τότεναμ έχασε και από τη Φούλαμ

Νέο “χαστούκι” για την Τότεναμ, που δεν λέει να… σηκώσει κεφάλι τον τελευταίο μήνα στην Premier League. Η ομάδα του Τόμας Φρανκ βρίσκεται σε… ελεύθερη πτώση αφού ηττήθηκε στο τοπικό ντέρμπι του Λονδίνου από την Φούλαμ με 1-2, συμπληρώνοντας 3 ήττες στην τελευταία τετράδα αγώνων με μοναδική εξαίρεση το εντός έδρας 2-2 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 8 Νοεμβρίου.

Αν σε αυτά τα αποτελέσματα συνυπολιστεί και το πρόσφατο 5-3 από την Παρί Σεν Ζερμέν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, τότε γίνεται αντιληπτό ότι η Τότεναμ δείχνει ανύμπορει να βάλει… φρένο σε αυτή της την πορεία.

Πριν συμπληρωθούν 10 λεπτά στο παιχνίδι με την Φούλαμ, οι “σπερς” είχαν δεχτεί δύο γκολ (στο 4′ και στο 6′ από τους Τέτε και Γουίλσον). Το γκολ του Κούντους στο 59′ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Η Τότεναμ παρέμεινε έτσι στους 18 βαθμούς και είδε την αντίπαλό της να φτάνει στο -1.

Αποτελέσματα και σκόρερ:

Μπρέντφορντ-Μπέρνλι 3-1

(81’πέν, 86′ Τιάγκο, 90’+2 Ουατάρα – 85′ πέν. Φλέμινγκ)

Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς 3-2

(1′,90’+1 Φόντεν, 25′ Κβάρντιολ – 49′ Κάλβερτ-Λιούιν, 68′ Ενμετσά)

Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ 3-2

(30′ πέν. Λε Φι, 46′ Τραορέ, 69′ Μπρομπέι – 7′ Αντλί, 15′ Ανταμς)

Έβερτον-Νιούκαστλ 1-4

(69′ Ντιούσμπερι-Χολ – 1′,58′ Τιαό, 25′ Μίλεϊ, 45′ Βολτεμάντε)

Τότεναμ-Φούλαμ 1-2

(59′ Κούντους – 4′ Τέτε, 6′ Γουίλσον)

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Γ. 30/11

Άστον Βίλα-Γουλβς 30/11

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον 30/11

Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ 30/11

Τσέλσι-Άρσεναλ 30/11