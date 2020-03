Μετά και τα νέα κρούσματα κορονοϊού σε πολλές ομάδες της διοργάνωσης, η Premier League αναγκάστηκε να αλλάξει την… τραγική απόφαση να γίνουν κανονικά με οπαδούς όλοι αγώνες του πρωταθλήματος.

Το γεγονός ότι και ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, προσβλήθηκε από τον κορονοϊό, οδήγησε σε νέα έκτακτη συνεδρίαση, όπου και επικράτησε η λογική, με τους ιθύνοντες να αποφασίζουν την οριστική αναβολή τόσο του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας, όσο και των υπολοίπων στην Αγγλία.

Premier League: Απίστευτη απόφαση! Κανονικά με κόσμο όλοι οι αγώνες στην Αγγλία

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη νέα ενημέρωση από την Premier League, όλες οι εγχώριες διοργανώσεις θα διακοπούν μέχρι και τις 3 Απριλίου, ενώ για τη συνέχεια θα υπάρξει νέα απόφαση ανάλογα και με τις εξελίξεις γύρω από τον κορονοϊό.

