Η Αγγλία συνεχίζει να καταγράφει αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού σε όλη τη χώρα και η Premier League παρέτεινε την αναβολή του πρωταθλήματος μέχρι τέλος Απριλίου.

Κάπως έτσι τα περιθώρια για την ολοκλήρωση της σεζόν έχουν αρχίσει να “στενεύουν” με τη διοργανώτρια αρχή να ψάχνει εναλλακτικές για να μην διακοπούν οριστικά οι αγώνες.

Επίσημο! “Λουκέτο” ως τις 30 Απριλίου στην Premier League

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν και σύμφωνα με νέο σενάριο που έφερε στο “φως” η Telegraph, έχει προταθεί και εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να ξεκινήσει τον Μάιο η Premier League, με όλα τα παιχνίδια να γίνονται κεκλεισμένων των θυρών.

Οι φίλοι της Λίβερπουλ δεν θα έχουν έτσι την ευκαιρία να πανηγυρίσουν τον τίτλο μέσα στο Άνφιλντ, αλλά σίγουρα δεν θα χρειαστεί να τους… απονεμηθεί το πρωτάθλημα με… αστερίσκο, τη μη ολοκλήρωση της σεζόν.

Will Liverpool get their title? How late could the next season start? All the biggest Premier League questions answered | @Matt_Law_DT @JPercyTelegraph https://t.co/DyazX6IrzC