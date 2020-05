Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Τζόρνταν Θίοντορ έγραψε στο twitter ότι μετά το τέλος της καραντίνας για τον κορονοϊό, θα πάει την οικογένειά του στη Μύκονο.

Ο Θίοντορ αγωνίστηκε φέτος στην Ούνικς Καζάν, μετά το σύντομο πέρασμά του από την ΑΕΚ, αλλά φαίνεται ότι η Ελλάδα του έμεινε… αξέχαστη και θέλει να την επισκεφθεί ξανά με την πρώτη ευκαιρία.

Ακόμη και μετά την καραντίνα όμως, είναι ακόμη άγνωστο αν θα μπορεί να ενισχύσει τον τουρισμό στη χώρα μας, αφού δεν είναι βέβαιο τι θα γίνει με τις πτήσεις από το εξωτερικό προς τα ελληνικά νησιά, όπως η Μύκονος.

When all this over. I’m taking my family to Mykonos