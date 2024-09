Πρώην ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ συνελήφθη για εισαγωγή ναρκωτικών αξίας 600.000 λιρών

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, Τζέι Εμανουέλ-Τόμας, συνελήφθη στη Σκωτία ως ύποπτος για φερόμενη απόπειρα εισαγωγής κάνναβης από την Ταϊλάνδη, αξίας 600.000 λιρών.

Ο Τζέι Εμάουελ -Τόμας συνελήφθη από αξιωματικούς της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος (NCA) το πρωί της Τετάρτης (18.09.2-24), μετά από επιχείρηση της αστυνομία της Σκωτίας. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ κατηγορήθηκε για εισαγωγή ναρκωτικών Β’ κατηγορίας, από την Ταϊλάνδη μέσω του αεροδρομίου Στάνστεντ!

Γεγονός που προέκυψε αφού οι Συνοριακές Δυνάμεις στο αεροδρόμιο Στάνστεντ ανακάλυψαν 60 κιλά κάνναβης αξίας 600.000 λιρών μέσα σε δύο βαλίτσες, που είχαν φτάσει στο αεροδρόμιο από την Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης στις 2 Σεπτεμβρίου.

Μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στο Κάρλαϊλ για ανάκριση και εκεί του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Οι Αρχές επισήμαναν επίσης ότι δύο γυναίκες ηλικίας 28 και 32 ετών συνελήφθησαν επίσης για εμπλοκή στην υπόθεση. Οι δυο γυναίκες εμφανίστηκαν ενώπιον του Ειρηνοδικείου του Τσέλμσφορντ και αφέθηκαν υπό εγγύηση πριν από την επόμενη εμφάνισή τους, την 1η Οκτωβρίου.

“Η NCA συνεχίζει να συνεργάζεται με εταίρους όπως η Border Force για να στοχεύσει όσους εμπλέκονται στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών – που περιλαμβάνει τόσο τους αγγελιοφόρους όσο και τους διοργανωτές. Θα απευθύνουμε έκκληση σε οποιονδήποτε προσεγγιστεί να εμπλακεί σε οποιοδήποτε είδος λαθρεμπορίου να σκεφτεί πολύ προσεκτικά τις πιθανές συνέπειες των πράξεών του και τους πιθανούς κινδύνους που θα αλλάξουν τη ζωή τους”, αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

