Πρώην πορνοστάρ μπήκε στην διοίκηση της Γουέστ Χαμ (pic)

Η Έμα Μπέντον-Χιουζ είχε μια… πικάντικη επαγγελματική καριέρα. Τώρα όμως φαίνεται πως στρέφεται στο χώρο του ποδοσφαίρου, αναλαμβάνοντας πόστο στη διοίκηση της Γουέστ Χαμ.

Στο παρελθόν ήταν γνωστή σε πολύ κόσμο με το όνομα, Ιβ Βόρλεϊ. Τώρα όμως, η Έμα Μπέντον – Χιούζ κατάφερε να σηκώσει αρκετή συζήτηση στην ποδοσφαιρική Αγγλία, αφού έγινε γενική διευθύντρια της Γουέστ Χαμ.

Η Έμα Μπέντον – Χιούζ θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες πορνοστάρ στο νησί και σκηνοθέτιδα ερωτικών ταινιών, αλλά σύμφωνα με την Daily Mail μπήκε στη διοίκηση των «σφυριών».

Η «Ιβ Βόρλεϊ» συμμετείχε σε πολλές ταινίες ενηλίκων στα τέλη της δεκαετίας του ‘90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Να σημειωθεί πως είναι σε σχέση εδώ και χρόνια με τον Ντέιβιντ Σάλιβαν ο οποίος είναι πρόεδρος της Γουέστ Χαμ από το 2010.

