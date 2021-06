Είναι οριστικό, ο Τζέισον Κιντ αποτελεί το νέο προπονητή των Ντάλας Μάβερικς και θα διαδεχθεί στον πάγκο της ομάδας του Τέξας, τον Ρικ Καρλάιλ μετά από 13 ολόκληρα χρόνια.

Ο θρύλος του NBA και πρώην προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, ξεκίνησε ήδη το σχεδιασμό για τη νέα σεζόν, στην οποία και θα έχει ως στόχο το”βήμα” παραπάνω στα play off με την ομάδα του Λούκα Ντόνσιτς.

Σημειώνεται ότι ο Τζέισον Κιντ έχει μεγάλη ιστορία με την ομάδα του Ντάλας, καθώς ήταν βασικός γκαρντ στο πρωτάθλημα που κατέκτησαν οι Μάβερικς, με τους Ντιρκ Νοβίτσκι και Πέτζα Στογιάκοβιτς.

Jason Kidd has started work on assembling a coaching staff as sides finalize a deal that’ll make him Dallas’ next head coach, sources tell ESPN. https://t.co/Llkm6UAvwM