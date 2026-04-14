Πρώην τεχνικός διευθυντής Αρμάνι Μιλάνο: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ το καλοκαίρι»

Ο πρώην τεχνικός διευθυντής της Αρμάνι Μιλάνο, Τζιανμαρία Βατσίρκα, σε δηλώσεις που έκανε στο podcast «Area 52» αποκάλυψε ότι το καλοκαίρι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είχαν συμφωνήσει να συνεχίσουν την καριέρα τους στην Ιταλία, όμως για διαφορετικούς λόγους έμειναν και οι δύο στον Ολυμπιακό.

Ο Ντόρσεϊ, λόγω του περιορισμένου χρόνου που είχε πέρυσι με τον Ολυμπιακό, είχε συμφωνήσει να μετακομίσει στην Ιταλία για λογαριασμό της Αρμάνι Μιλάνο, όμως λόγω του ελληνικού διαβατηρίου του, αλλά και της εικόνας του στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό έμεινε στον Πειραιά.

Ο Μιλουτίνοφ, σύμφωνα με τα λόγια του νυν τεχνικού διευθυντή της Ντερτόνα, μέχρι να χτυπήσει ο Φαλ ήταν με το ένα πόδι στο Μιλανο, όμως έπειτα από τον τραυματισμό του Γάλλου διαπραγματεύτηκε με τον Ολυμπιακό και τελικά ανανέωσε το συμβόλαιό του.

Τα λόγια του Βατσίρκα για τους παίκτες του Ολυμπιακού

Για την περίπτωση Ντόρσεϊ: «Υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση με τον Ντόρσεϊ, που είναι αρκετά ιδιαίτερη. Έχει περάσει καιρός τώρα, οπότε μπορώ να το πω: ο Ντόρσεϊ επρόκειτο να έρθει στο Μιλάνο πέρυσι. Τον καλέσαμε και θα ερχόταν.

Θεωρούσε ότι η εμπειρία του εκεί (σ.σ στον Ολυμπιακό) είχε τελειώσει. Υπήρχαν ζητήματα -τα ξέρουν όλοι- και δεν έπαιζε. Αλλά τελικά, δεν υπήρχε τρόπος να φύγει λόγω του διαβατηρίου του και των κανονισμών της ελληνικής λίγκας.

Έτσι ο Ντόρσεϊ έμεινε εκεί εξαιτίας αυτού του θέματος με το διαβατήριο και τη λίγκα. Και φέτος, ο Ντόρσεϊ έκανε την επιστροφή της χρονιάς. Από πλευράς σχέσεων, προέκυψε επίσης μια περίεργη κατάσταση. Προσπαθήσαμε· ο παίκτης ήταν πρόθυμος, ήταν διαθέσιμος, αλλά ο σύλλογος δεν ήταν σύμφωνος.

Για τον Μιλουτίνοφ: Δεν αποκαλύπτω κάτι τρομερό εδώ, και δεν νομίζω ότι θα ενοχληθεί κανείς: το συμβόλαιο του Μιλουτίνοφ ήταν ήδη -δηλαδή- τελειωμένη υπόθεση με το Μιλάνο. Το πρόβλημα είναι ότι ο Φαλ τραυματίστηκε, και τη στιγμή που ο Φαλ χτύπησε, ο Μιλουτίνοφ βρέθηκε σε διαπραγματεύσεις.

Δηλαδή, με τον μάνατζέρ του να περιμένει απ’ έξω, τον κράτησαν στο γραφείο και βγήκε από εκεί με ανανέωση, ακριβώς επειδή ο Φαλ είχε τραυματιστεί. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Και φέτος, ήταν ο καλύτερος σέντερ της Euroleague σύμφωνα με πολλούς, σύμφωνα με πολλούς από εσάς».